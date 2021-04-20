Son Dakika: Pep Guardiola'dan Avrupa Süper Ligi eleştirisi! "Spor olmaktan çıkar..."

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, aralarında Manchester City'nin de bulunduğu Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Süper Ligi formatının sporun doğasına aykırı olduğunu savunan Katalan çalıştırıcı, yaşanan sürecin rahatsız edici olduğunun altını çizdi ve "Başarı garanti edilir ve mağlubiyetin bir anlamı kalmazsa bu, spor olmaktan çıkar. Spor, mağlubiyetin anlamı olmazsa spor değildir." dedi.

Pep Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kulübümü destekliyorum, bu camianın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ancak benim de kendime ait görüşlerim, düşüncelerim var. Açıklama yapılmadan birkaç saat önce Avrupa Süper Ligi'nde olacağımızı öğrendim. Başkan futbolun nereye gittiğine dair daha net konuşabilir ancak durum bizim için rahatsız edici çünkü tamamıyla her şeyi bilmiyoruz. Başarı garanti edilir ve mağlubiyetin bir anlamı kalmazsa bu, spor olmaktan çıkar. Spor, mağlubiyetin anlamı olmazsa spor değildir. Neden bu kararı aldıkları açıklığa kavuşturulmalı. Mesela Ajax, tüm başarılarına rağmen neden buraya dahil edilmiyor? Bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu ve açıklığa kavuşturmak zorundalar. Bunu defalarca söyledim, ben başarılı bir Premier Lig istiyorum. Sadece en tepedeki takımı başarılı olan bir lig değil..."

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