Son Dakika: Pendikspor'dan Adis Jahovic bombası! Göztepe küme düşünce...

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Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor transferde büyük oynuyor. Kırmızı-Beyazlılar'ın Göztepe'den Adis Jahovic ile bombayı patlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; İstanbul ekibinin Makedon oyuncuyla büyük oranda anlaştığı ve transferi bitirmek üzere olduğu bildirildi. Öte yandan İzmir ekibinin Halil, Atınç, Tijanic ve Di Santo’yu da satmak için kulüplerle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Halil Akbunar'ın adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılırken, deneyimli oyuncu için en az 3 milyon Euro bonservis istendiği vurgulandı.

GZT Giresunspor'un hayalleri suya düşebilir

Giresunspor'un Adis Jahovic hayalleri suya düşmek üzere. Göztepe'den ayrılıp Giresunspor'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Adis Jahovic için devreye son anda Pendikspor girdi.

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Tomas dönemi sona erdi

Sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Göztepede Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen Tomas, sarı-kırmızılıların başında 6 maça çıktı.

Tomas yönetimindeki Göztepe bu periyotta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Tomas'ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak resmen küme düştü.

Soner Aydoğdu gitti

Tomasın yanı sıra orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu’ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" dendi.

İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'den gelen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Soner toplam 2494 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 4 de asist yaptı.

Mihojevic'in sözleşmesi feshedilecek

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Göztepe’de sakatlığını yeni atlatan ancak forma şansı bulamayan Boşnak stoper Mihojevic’le de yol ayrımına gelindi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşılacağı ve Mihojevic’in de sözleşmesinin feshedeceği kaydedildi.

Çaykur Rizespor maçına genç ağırlık kadro

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek Göz-Göz’de genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadroyla sahaya çıkılacağı da kaydedildi.