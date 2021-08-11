Son Dakika: Penaltılarla Villarreal'i yenen Chelsea UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu! (Chelsea 7 - 6 Villarreal)
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa'da Villarreal'i penaltılarla 7-6 mağlup etti ve 23 yıl sonra 2. kez kupanın sahibi oldu.
UEFA Süper Kupa mücadelesinde İngiltere'nin Chelsea ekibiyle İspanyol Villarreal karşı karşıya geldi.
90 dakikasının ardından 30 dakikalık uzatma bölümü de eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonunda kazanan Chelsea, kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın normal süresi, 27. dakikada Hakim Ziyech ve 73. dakikada Gerrard Moreno'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve mücadelede uzatma bölümüne geçildi. 30 dakikalık uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi.
Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Chelsea, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
İngiliz ekibi 1998 yılından sonra, tarihinde 2. kez Süper Kupayı müzesine götürdü.
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