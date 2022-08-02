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Son dakika: Pelkas transferinde sürpriz takas! Hull City derken Beşiktaş ile takas...

#Transfer#Pelkas#Hull City
Son dakika: Pelkas transferinde sürpriz takas Hull City derken Beşiktaş ile takas...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Dimitris Pelkas için transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Hull City'nin transfer etmeye yakın olduğu Pelkas için Beşiktaş'ın sürpriz bir takas teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Pelkas için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahib olduğu Hull City'nin yakından ilgilendiği ve transferi bitirmek üzere olduğu Dimitris Pelkas için Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

A Spor'un haberine göre İngiltere Championship ekibi Hull City, Pelkas için Fenerbahçe'ye 3 milyon pound bonservis ödemeye hazır.

Fanatik'in haberine göre ise Beşiktaş, Pelkas transferinde devreye girdi. Altay'ın arkasına yedek kaleci arayan Fenerbahçe'nin Pelkas transferine Mert Günok'u dahil etmek istediği ve iki kulübün bu konuyu masaya yatıracağı ifade edildi.

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GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

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Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

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#Transfer#Pelkas#Hull City

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