Son dakika: Pedri, Barcelona ile sözleşme uzattı! 1 milyar Euro detayı...

Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı Pedri Gonzales'in sözleşmesi resmen uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada Pedri ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO
İspanya basını, Barcelona'nın Pedri'nin yeni sözleşmesine 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi ekleneceğini iddia etmişti.
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