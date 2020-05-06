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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Paulo Dybala 7 hafta sonra corona virüsü yendi!

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Son Dakika | Paulo Dybala 7 hafta sonra corona virüsü yendi!
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Juventus, Paulo Dybala'ya yapılan son corona virüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Juventus, bir süredir korona virüs tedavisi gören futbolcusu Paolo Dybala'nın hastalığı yendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından Arjantinli oyuncu "Sonunda, ben kazandım" notunu paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Arajantinli futbolcu Paolo Dybala, korona virüs mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.
Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Dybala’nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

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