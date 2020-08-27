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Haber Giriş: 27.08.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

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Son Dakika | Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Paul Pogba'nın koronavirüse yakalandığını ve karantina altında kaldığını belirtti.

MİLLİ TAKIM HOCASI AÇIKLADI

Deschamps, Fransa'nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosunu açıklarken Pogba'nın koronavirüs olduğunu ve kadrodan çıkartıldığını söyledi.

NDOMBELE'NİN DE TEST SONUCU POZİTİF

Öte yandan bir başka Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Tottenham forması giyen genç futbolcunun test sonucu da Pogba gibi pozitif çıktı.

Premier Lig'in başlamasına kısa bir süre kala İngiltere'de forma giyen futbolcuların son günlerde koronavirüse sık bir şekilde yakalanması dikkat çekmişti. İngiliz basını, futbolcuların tatil dönüşünün ardından virüse yakalandığını sayfalarına taşımıştı.

Son Dakika | Paul Pogbanın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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