Son Dakika | Paul Pogba'dan 'Milli takımı bıraktı' iddiası için açıklama geldi!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Müslüman futbolcu Paul Pogba'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet hakkında söylediği skandal sözlerin ardından milli takımı bırakma kararı aldığı iddia edilmişti.

The Sun; 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Emmanuel Macron'un İslamofobik demecinin ardından milli formayı bir daha giymeme kararı aldığını iddia etmişti. Tecrübeli oyuncu, bu haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde "ayrılıkçılık" üzerine düzenlenen bir toplantıya katılmış ve "Fransa'nın laik değerlerinin korunması" hedefiyle hazırlanan yeni bir plan açıklamıştı.

Burada İslamiyeti hedef alan Macron, "Fransa'daki İslam'ı dış etkilerden kurtarmamız gerek. Laiklik, birleşik Fransa'nın çimentosudur. İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir." diyerek tepki çekmişti.