Son dakika | Paul George, LA Clippers'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! 190 milyon dolar...
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, skorer oyuncusu Paul George ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Clippers'ın 30 yaşındaki George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Takımla mevcut sözleşmesinden bir yılı daha bulunan George'un yeni kontratın da eklenmesiyle Clippers'tan 5 senelik kazancının yaklaşık 225 milyon dolar olacağı ifade edildi.
Paul George, Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder'da forma giydikten sonra Temmuz 2019'da Clippers'a transfer olmuştu. NBA'de 6 kez all-star seçilen ABD'li skorer basketbolcu, Clippers'taki ilk yılında normal sezonu 21,5 sayı, 5,7 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
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