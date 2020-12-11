MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Paul George, LA Clippers'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! 190 milyon dolar...
GeriBasketbol Son dakika | Paul George, LA Clippers'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! 190 milyon dolar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika | Paul George, LA Clippers'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! 190 milyon dolar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Paul George, LA Clippers'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı! 190 milyon dolar...
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, skorer oyuncusu Paul George ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Clippers'ın 30 yaşındaki George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Takımla mevcut sözleşmesinden bir yılı daha bulunan George'un yeni kontratın da eklenmesiyle Clippers'tan 5 senelik kazancının yaklaşık 225 milyon dolar olacağı ifade edildi.

Paul George, Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder'da forma giydikten sonra Temmuz 2019'da Clippers'a transfer olmuştu. NBA'de 6 kez all-star seçilen ABD'li skorer basketbolcu, Clippers'taki ilk yılında normal sezonu 21,5 sayı, 5,7 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

 

Son dakika | Paul George, LA Clippersla 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı 190 milyon dolar...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle