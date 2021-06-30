Son Dakika: Patson Daka, Leicester City'de

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.

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