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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Patson Daka, Leicester City'de

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı. 

Son Dakika: Patson Daka, Leicester Cityde

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