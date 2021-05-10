Son Dakika: Paris Saint Germain'den Rennes deplasmanında dev kayıp! Lille şampiyonluğa gidiyor...
Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in Rennes deplasmanından beraberlikle dönmesi Lille'in şampiyonluk umutlarını arttırdı. Temsilcimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, kalan iki haftada 4 puan alması halinde mutlu sona ulaşacak.
Spor Arena Detay - Fransa Ligue 1 36. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile Rennes karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Rennes deplasmanda aldığı beraberlik ile şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Paris Saint Germain, bu sonuçla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala lider Lille'in 3 puan gerisine düşmüş oldu.
4 PUAN ŞAMPİYON YAPAR
Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de kalan 2 maçta 4 puan alması halinde Paris Saint Germain'in sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Ligue 1'de ikili averaj değil, genel averajın geçerli...
LIGUE 1'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
Lille: 79
Paris Saint Germain: 76
LILLE'IN KALAN MAÇLARI
Saint-Etienne
Angers (Deplasman)
PSG'NİN KALAN MAÇLARI
Reims
Brest (Deplasman)
YUSUF YAZICI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, PSG'nin puan kaybının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. En yakın rakiplerinin puan kaybına şaşırdığını gösteren göz emojisi paylaşan Yusuf'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.