Son Dakika: Paris Saint Germain'den Rennes deplasmanında dev kayıp! Lille şampiyonluğa gidiyor...

Spor Arena Detay - Fransa Ligue 1 36. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile Rennes karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Rennes deplasmanda aldığı beraberlik ile şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Paris Saint Germain, bu sonuçla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala lider Lille'in 3 puan gerisine düşmüş oldu.

4 PUAN ŞAMPİYON YAPAR

Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de kalan 2 maçta 4 puan alması halinde Paris Saint Germain'in sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Ligue 1'de ikili averaj değil, genel averajın geçerli...

LIGUE 1'DE GÜNCEL PUAN DURUMU



Lille: 79

Paris Saint Germain: 76

LILLE'IN KALAN MAÇLARI



Saint-Etienne

Angers (Deplasman)

PSG'NİN KALAN MAÇLARI



Reims

Brest (Deplasman)





YUSUF YAZICI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, PSG'nin puan kaybının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. En yakın rakiplerinin puan kaybına şaşırdığını gösteren göz emojisi paylaşan Yusuf'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.