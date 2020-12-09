Son Dakika | Paris Saint Germain - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu
Irkçılık skandalının ardından bugüne ertelenen Paris Saint Germain - Başakşehir maçının yeni hakemi açıklandı. Buna göre maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.
Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Frankowsky.
UEFA: YENİ HAKEMLERLE OYNANACAK
UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;
"İki kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından, maçın kalan dakikalarının yeni hakemlerle oynanması kararı alındı. Başlama saati 20:55 (TSİ) olarak belirlendi."
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