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GeriFutbol Son Dakika | Paris Saint Germain - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 02:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Paris Saint Germain - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

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Irkçılık skandalının ardından bugüne ertelenen Paris Saint Germain - Başakşehir maçının yeni hakemi açıklandı. Buna göre maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek yapacak. Mücadelenin  dördüncü hakemi ise Frankowsky.

UEFA: YENİ HAKEMLERLE OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;

"İki kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından, maçın kalan dakikalarının yeni hakemlerle oynanması kararı alındı. Başlama saati 20:55 (TSİ) olarak belirlendi."

Son Dakika | Paris Saint Germain - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu

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