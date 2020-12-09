Son Dakika | Paris Saint Germain - Başakşehir maçı öncesi UEFA'ya flaş talep

Spor Arena Özel | Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçtaki ırkçılık skandalı sonrası gözler bu akşama çevrildi.

Yarıda kalan maçın bu akşam oynanmasına karar verilirken Paris Saint Germain ve Başakşehir'in ortak bir isteği var.

Yapılan görüşmeler sonunda Paris Saint Germain ve Başakşehir cephesi maça 'Irkçılıga Hayır' pankartıyla çıkmak için girişimde bulundu.

Ayrıca maç başlangıcı öncesi her iki takımın da diz çöküp ırkçılığı protesto edeceği öğrenildi.

Kulüpler pankart için UEFA'nın iznini bekliyor. Onay çıkması durumunda taraflar sahaya 'Irkçılığa Hayır' pankartıyla çıkacak.

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