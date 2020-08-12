Son Dakika | Paris Saint-Germain 3 dakikada geri döndü, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!
Paris Saint-Germain, 1-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 27. dakikasında Pasalic ile öne geçen Atalanta, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Marquinhos çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
Son sözü 90+3. dakikada Choupo Moting söyledi ve PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK 11'LER
Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata
PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar
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