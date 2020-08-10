Son dakika | PAOK Beşiktaş maçı tarafsız sahada mı oynanacak?

25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak PAOK - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının başka bir sahaya alınması gündeme geldi.

Yunan Spor Time'in haberinde "Daha önce Toumba Stadı'nda oynanacağı belirlenen PAOK - Beşiktaş maçının Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederse tarafsız sahaya alınma ihtimali yüksek. UEFA, geçmişte benzer sorunlar nedeniyle saha değişikliğine gitti ve UEFA yetkilileri şu anda iki ülke arasındaki gelişmeleri takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda oynanacak PAOK - Beşiktaş karşılaşması 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle elemelerde maçların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

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