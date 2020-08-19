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Haber Giriş: 19.08.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | PAOK - Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz yayınlanacak!

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Son Dakika | PAOK - Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz yayınlanacak!
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynayacağı mücadele Kanal D'den şifresiz yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı karşılaşma şifresiz yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından PAOK - Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Kasapoğlu, ''Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'den yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum.'' sözlerini kullandı.

PAOK ile Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü Selanik'te karşı karşıya gelecek.

Son Dakika | PAOK - Beşiktaş maçı Kanal Dden şifresiz yayınlanacak

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