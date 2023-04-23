Son dakika: Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'ı açıkladı!

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Euroleague ve Yunanistan basketbolunun önemli kulübü Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi başlıyor. Atina ekibinin sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman için sosyal medya hesabından 'Hoş geldin' paylaşımları yaptı.

"2 YILLIK ANLAŞMA"

Yunan yayın organı SDNA'da yer alan Magic Euroleague' isimli programda Panathinaikos'un Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığını, sezon biter bitmez Ataman'ın Atina'ya giderek resmi sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

"PANATHINAIKOS'UN YENİ OBRADOVIC'İ OLMAK İSTERİM"

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde Yunan basınına verdiği röportajda ise Anadolu Efes'ten ayrılması halinde ilk tercihinin Yunanistan devi PAnathinaikos olacağını söylemişti.

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Panathinaikos ile görüştüğünü yönündeki iddiaları da doğrulayan Ataman; "Görüşmeler var ama şu anda söyleyebileceğim şey hislerimle ilgili olabilir. İyi hislerim var. Eğer gidersem Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum." demişti.

ERGİN ATAMAN'IN ANADOLU EFES KARİYERİ

Aralık 2017'de Anadolu Efes'te göreve başlayan Ergin Ataman, Lacivert-beyazlı takımın başında şu başarıları yaşadı.

2 Euroleague Şampiyonluğu (2021-2022)

2 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu (2019-2021)

2 Türkiye Kupası (2018-2022)

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (2018-2019-2022)

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