Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

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Geçen sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Eski öğrencisinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, "İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Ölüm sebebi henüz açıklanmadı

Genç yaşta yaşamını yitiren Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Jody Lukoki son olarak formasını giydiği Twente'den Şubat ayında ayrılmıştı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan açıklama

2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü

Jody Lukoki kimdir?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyordu. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyordu.

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Ajax altyapısının keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer olmuştu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna katmıştı.

Yolu Süper Lig'e düştü

Ajax altyapısında yetişen ve Bulgar ekibi Ludogorets ile sözleşmesini fesh eden 27 yaşındaki futbolcu, bir süre boşta kaldıktan sonra Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen ve 2021 yılının Nisan ayında takımdan ayrılan Lukoki, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Temmuz ayında Twente'ye imza atmış ancak geçtiğimiz Şubat ayında oradan da ayrılmıştı.

Lukoki kariyeri boyunca 270 maçta forma giyerken 42 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu 42 sarı kart gördü ancak kariyeri boyunca kırmızı kart görmedi.