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Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da ayrılık kapıda! Fatura Sumudica'ya kesildi...

#Marius Sumudica#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Transfer
Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyasporda ayrılık kapıda Fatura Sumudicaya kesildi...

Süper Lig'de 11 maçtır 3 puana hasret kalan ve ateş hattından kurtulamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi sona eriyor. Yönetim, Rumen teknik adam ile ayrılık için görüşecek.

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Süper Lig 'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son veremedi.

Galibiyet hasreti 11 maça yükselen ve ligin sonuna demir atan Malatya ekibinde kötü gidişatın faturası Marius Sumudica'ya kesildi.

Fanatik'in haberine göre; Rumen teknik adamla yolları ayırmaya karar veren Malatyaspor Yönetimi, tecrübeli isme kısa süre içerisinde veda edecek.

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İrfan Buz'un ayrılığı sonrası Malatyaspor'un başına geçen Sumudica, Adana Demirspor ve Altay galibiyetleriyle göreve başlasa da devamını getiremedi. Devam eden süreçte Sumudica yönetiminde 11 maça çıkan Sarı Kırmızılı ekip, 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

3 maçtır kaybeden Malatya temsilcisi, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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