Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Tümer Metin biletini kesti! "Hala yatıyor, yollarımı ayırırım..."

"Maçtan önce 'Sahaya çıkmayın, 1 puan verelim' deseler Malatya'ya dünden razı olurdu. Ben Malatya'yı nasıl eleştireyim ki, savunma yaptı diye. Alabilecekleri 1 puanın derdindeler. Tam bir şovmen var takımın başında. Resmen bekledi maçın son dakikasında kendini attırmak için. Görüntüde olmak istiyor. Daha önce çok yaptı bunu, sıkıldık. "