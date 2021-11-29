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GeriFutbol Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Tümer Metin biletini kesti! "Hala yatıyor, yollarımı ayırırım..."
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 08:33 | 

Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Tümer Metin biletini kesti! "Hala yatıyor, yollarımı ayırırım..."

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Malatya'da şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı müsabakayı masaya yatırdı. Metin'in yıldız futbolcuyla ilgili sözleri çok konuşuldu...

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1GALATASARAY TAKILDI

GALATASARAY TAKILDI

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
2GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemesine rağmen ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, Malatya'da rakibiyle golsüz berabere kaldı ve ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
3PUAN FARKI AÇILIYOR

PUAN FARKI AÇILIYOR

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaptı. Sarı-kırmızılılar ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.
4TÜMER METİN BİLETİNİ KESTİ

TÜMER METİN BİLETİNİ KESTİ

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Malatya'da şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı müsabakayı masaya yatırdı. Metin'in yıldız futbolcuyla ilgili sözleri çok konuşuldu...
5ORALAR ADAM EKSİLTEN OYUNCULARIN İŞİ

"ORALAR ADAM EKSİLTEN OYUNCULARIN İŞİ"

"Marsilya'ya oynadığınız oyunu, Malatya'ya oynayamıyorsunuz. Başka bir oyun oynamanız gerekiyor. Kapanan savunmayı açmanın yolları var. Adam eksilteceksin. Son 20 dakikada Malatya'nın çıkmaya niyeti yokken, Taylan savunma önünden saklanarak falan top aldı. Oralar, adam eksilten oyuncuların işi."
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"Maç, 0-0'a kilitlenmişken etkili ayaklar topla buluşup, çekip şut atmayı denemelidir. Bir vurursun, golü yapar gelirsin. Kenar organizasyonu gerekiyordu. İki kanat beki de kötü bir gece geçirdi Galatasaray'ın. Kenar organizasyonunda da sıkıntı var. Hem oyuncu hem de organizasyon açısından sıkıntı var. Üçgen, sıfıra inme göremiyoruz. Bir tane getirdiler, o da direkten döndü."
720 TANE CANER ORTASI YAPACAKSIN ORAYA

"20 TANE CANER ORTASI YAPACAKSIN ORAYA"

"Diagne oynuyor Galatasaray'da. Birebirde çok mu etkili? Hayır. Uzun mesafede inanılmaz mı gider, gitmez. Diagne'ye göre oyun diye bir şey olması lazım. Kenara ineceksin, cüsse avantajını kullanacaksın. Atacaksın 20 tane oraya orta. 20 tane Caner ortası yapacaksın oraya. Onu da yapmadı Galatasaray. Bu argümanların hiçbiri yapılmadığında da 2 puanı bırakıyorsun zaten."
8FEGHOULI İLE YOLLARIMI AYIRIRIM

"FEGHOULI İLE YOLLARIMI AYIRIRIM"

"Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için."
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"Maçtan önce 'Sahaya çıkmayın, 1 puan verelim' deseler Malatya'ya dünden razı olurdu. Ben Malatya'yı nasıl eleştireyim ki, savunma yaptı diye. Alabilecekleri 1 puanın derdindeler. Tam bir şovmen var takımın başında. Resmen bekledi maçın son dakikasında kendini attırmak için. Görüntüde olmak istiyor. Daha önce çok yaptı bunu, sıkıldık. "
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"Ben oyuncumu ya da takımımı Sumudica'ya emanet etmem. Ülke futboluna da bir şey kattığı kanaatinde değilim. Havuz kirleniyorsa Sumudica zihniyetiyle daha çok kirleniyor. Malatya'nın maçı güzelleştirmek gibi bir gayesi olmayabilir, normaldir. Şampiyon olacaksan, hedef takımıysan bu tip maçları yenmen lazım. Ben senelerde ensemde nefesle oynadım. Sürekli kapalı savunmayı açmaya oynadım. Dominant oyun, senin oyunun olacak."
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"Oyun seçmeyi konuşuyoruz, ben fena bir oyuncu sayılmazdım. Günümüz futbolcusu soruyor ne oynamak istediğini. Spinazzola'ya Kenan önlemi alıyoruz biz. Diyelim durdurduk, kaleye nasıl gideceğiz? Türk futbolunun kanayan yarası burası. "Set oyununun nasıl oynanması gerektiğini Türkiye'de antrenmanda kimsenin çalıştığını düşünmüyorum. Alaçatı'da denize giriyorken Ergin Hoca'yı görmüştüm. Yüzdü geldi, ayaküstü yarım saat konuştuk. "Sizin çizdiğiniz seti futbolda uygulayabilir miyiz?" diye sordum. "Çok rahat yapılır" dedi. Neden hocalarımız buna başvurmaz?"
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"Emre Kılınç'a 45 dakika geldi. Bu 45'i de iyi oynamak zorunda. Yüzde 100 iyi oynamak zorunda. 5 oyuncu değiştirme hakkı varken, rotasyona gidiliyorken ülkenin kanayan yaralarından birisi de sabit oyun. Takımlarımızın çok rahat anlatılabilir oyunları olması lazım. "
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"Kapanan takıma karşı oyuncunun bireysel performansı üzerinden konuşuyoruz. Bu olmamalı. Aanholt bugünün kötülerinden ama Diagne'nin direkten dönen pozisyonunda başrol o. Bundan 8-10 tane yapılması lazımdı. "Fatih Hoca takımlarında kimse kolay kolay düşmez. Galatasaray'ın kadro mühendisliğinde sıkıntı var. Bu oyuncu grubu ve mühendislik sadece geçiş oyununa müsait gibi duruyor. Topun arkasına geçen takımlara karşı zaman zaman geçen seneden beri de sıkıntı yaşıyor Galatasaray."
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"Sadık topa vurdu diyen çıkacaktır ama o şiddetle gelişin karşılığı penaltı olmalıdır. VAR'ın yorumunu katmasını istiyorlar. Maçın hakeminin kararına VAR'ın yorumu katılsın isteniyor. Bundan hemen uzaklaşılması lazım. Adalet diye bir yola çıktılar VAR'la ilgili. Her kararı VAR da hakem de verse oradan dönsün isteniyor. Yöneticiler, takımlar ve oyuncuların birçoğu VAR protokolünden bir haberler."
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"Diyelim ki Trabzonspor kaybedecek, diğer takımlarımız maçlarını kazanabilecek mi? Tüm maçlarını kazanabilecek olan seviyede değiller. Hoca bu kadar dışarıda kalmamalı. Fatih Hocalı soyunma odasıyla Fatih Hocasız soyunma odası arasında dağlar kadar fark vardır. Kenardaki hocayla kenarda olmayan hoca arasında da fark vardır. Oyuncuda tavır, tutum değişir. 7 seneye tekabül eden bir süreçte 42 maç dışarıda kalan bir Fatih Hoca'dan bahsediyoruz. Sumudica muhtemelen geçer Fatih Hoca'yı."
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