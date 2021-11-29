Son Dakika: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı sonrası Tümer Metin biletini kesti! "Hala yatıyor, yollarımı ayırırım..."
Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Malatya'da şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı müsabakayı masaya yatırdı. Metin'in yıldız futbolcuyla ilgili sözleri çok konuşuldu...
GALATASARAY TAKILDI
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
PUAN FARKI AÇILIYOR
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaptı. Sarı-kırmızılılar ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.
"ORALAR ADAM EKSİLTEN OYUNCULARIN İŞİ"
"Marsilya'ya oynadığınız oyunu, Malatya'ya oynayamıyorsunuz. Başka bir oyun oynamanız gerekiyor. Kapanan savunmayı açmanın yolları var. Adam eksilteceksin. Son 20 dakikada Malatya'nın çıkmaya niyeti yokken, Taylan savunma önünden saklanarak falan top aldı. Oralar, adam eksilten oyuncuların işi."
"Maç, 0-0'a kilitlenmişken etkili ayaklar topla buluşup, çekip şut atmayı denemelidir. Bir vurursun, golü yapar gelirsin. Kenar organizasyonu gerekiyordu. İki kanat beki de kötü bir gece geçirdi Galatasaray'ın. Kenar organizasyonunda da sıkıntı var. Hem oyuncu hem de organizasyon açısından sıkıntı var. Üçgen, sıfıra inme göremiyoruz. Bir tane getirdiler, o da direkten döndü."
"20 TANE CANER ORTASI YAPACAKSIN ORAYA"
"Diagne oynuyor Galatasaray'da. Birebirde çok mu etkili? Hayır. Uzun mesafede inanılmaz mı gider, gitmez. Diagne'ye göre oyun diye bir şey olması lazım. Kenara ineceksin, cüsse avantajını kullanacaksın. Atacaksın 20 tane oraya orta. 20 tane Caner ortası yapacaksın oraya. Onu da yapmadı Galatasaray. Bu argümanların hiçbiri yapılmadığında da 2 puanı bırakıyorsun zaten."
"Maçtan önce 'Sahaya çıkmayın, 1 puan verelim' deseler Malatya'ya dünden razı olurdu. Ben Malatya'yı nasıl eleştireyim ki, savunma yaptı diye. Alabilecekleri 1 puanın derdindeler. Tam bir şovmen var takımın başında. Resmen bekledi maçın son dakikasında kendini attırmak için. Görüntüde olmak istiyor. Daha önce çok yaptı bunu, sıkıldık. "
"Ben oyuncumu ya da takımımı Sumudica'ya emanet etmem. Ülke futboluna da bir şey kattığı kanaatinde değilim. Havuz kirleniyorsa Sumudica zihniyetiyle daha çok kirleniyor. Malatya'nın maçı güzelleştirmek gibi bir gayesi olmayabilir, normaldir. Şampiyon olacaksan, hedef takımıysan bu tip maçları yenmen lazım. Ben senelerde ensemde nefesle oynadım. Sürekli kapalı savunmayı açmaya oynadım. Dominant oyun, senin oyunun olacak."
"Oyun seçmeyi konuşuyoruz, ben fena bir oyuncu sayılmazdım. Günümüz futbolcusu soruyor ne oynamak istediğini. Spinazzola'ya Kenan önlemi alıyoruz biz. Diyelim durdurduk, kaleye nasıl gideceğiz? Türk futbolunun kanayan yarası burası. "Set oyununun nasıl oynanması gerektiğini Türkiye'de antrenmanda kimsenin çalıştığını düşünmüyorum. Alaçatı'da denize giriyorken Ergin Hoca'yı görmüştüm. Yüzdü geldi, ayaküstü yarım saat konuştuk. "Sizin çizdiğiniz seti futbolda uygulayabilir miyiz?" diye sordum. "Çok rahat yapılır" dedi. Neden hocalarımız buna başvurmaz?"
"Kapanan takıma karşı oyuncunun bireysel performansı üzerinden konuşuyoruz. Bu olmamalı. Aanholt bugünün kötülerinden ama Diagne'nin direkten dönen pozisyonunda başrol o. Bundan 8-10 tane yapılması lazımdı. "Fatih Hoca takımlarında kimse kolay kolay düşmez. Galatasaray'ın kadro mühendisliğinde sıkıntı var. Bu oyuncu grubu ve mühendislik sadece geçiş oyununa müsait gibi duruyor. Topun arkasına geçen takımlara karşı zaman zaman geçen seneden beri de sıkıntı yaşıyor Galatasaray."
"Sadık topa vurdu diyen çıkacaktır ama o şiddetle gelişin karşılığı penaltı olmalıdır. VAR'ın yorumunu katmasını istiyorlar. Maçın hakeminin kararına VAR'ın yorumu katılsın isteniyor. Bundan hemen uzaklaşılması lazım. Adalet diye bir yola çıktılar VAR'la ilgili. Her kararı VAR da hakem de verse oradan dönsün isteniyor. Yöneticiler, takımlar ve oyuncuların birçoğu VAR protokolünden bir haberler."
"Diyelim ki Trabzonspor kaybedecek, diğer takımlarımız maçlarını kazanabilecek mi? Tüm maçlarını kazanabilecek olan seviyede değiller. Hoca bu kadar dışarıda kalmamalı. Fatih Hocalı soyunma odasıyla Fatih Hocasız soyunma odası arasında dağlar kadar fark vardır. Kenardaki hocayla kenarda olmayan hoca arasında da fark vardır. Oyuncuda tavır, tutum değişir. 7 seneye tekabül eden bir süreçte 42 maç dışarıda kalan bir Fatih Hoca'dan bahsediyoruz. Sumudica muhtemelen geçer Fatih Hoca'yı."