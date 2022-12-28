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Son Dakika: Özer Hurmacı yeniden Bursaspor’da! 1.5 yıl sonra futbola döndü...

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#Bursaspor#Özer Hurmacı#TFF 2. Lig
Son Dakika: Özer Hurmacı yeniden Bursaspor’da 1.5 yıl sonra futbola döndü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 15:12

Bursaspor Kulübü, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı.

Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak.

6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı'ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek. 1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

Son Dakika: Özer Hurmacı yeniden Bursaspor’da 1.5 yıl sonra futbola döndü...

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#Bursaspor#Özer Hurmacı#TFF 2. Lig

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