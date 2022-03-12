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Son dakika: Özer Hurmacı futbolu bıraktığını açıkladı

#Özer Hurmacı#Süper Lig#Futbol
Son dakika: Özer Hurmacı futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Bursaspor'da forma giyen Özer Hurmacı, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları da giyen 35 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini sonlandırdığını belirten Hurmacı, "Çok değerli spor camiasına; futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman’a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen başta aileme tüm taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Özer Hurmacı futbolu bıraktığını açıkladı

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#Özer Hurmacı#Süper Lig#Futbol

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