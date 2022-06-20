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Son dakika: Ozan Tufan'ın yeni adresi Hull City oldu

#Transfer#Ozan Tufan#Hull City
Son dakika: Ozan Tufanın yeni adresi Hull City oldu

Devre arasında geri döndüğü Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan ve gelecek sezon takımda düşünülmeyen Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştı.

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Sarı lacivertlilerde uzun süredir kadro dışı bırakılan Ozan, Jorge Jesus tarafından da kadroda düşünülmezken yeni adresi bir kez daha İngiltere oldu.

Geçen sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ancak devre arasında sarı lacivertlilere geri dönen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalmıştı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sarı lacivertli yönetimle iletişime geçerek Ozan Tufan'ı resmen istemişti.

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Gelecek sezon takımı Premier Lig’e çıkarma yolunda transfer hamleleri yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, ilk takviyeyi Fenerbahçe'den yaptı.

The Athletic'in haberine göre, Ozan Tufan, gelecek sezon için Championship ekibi Hull City ile anlaşmaya vardı. 

Haberde maliyete yönelik bir bilgi verilmezken Ozan'ın İngiliz ekibiyle 2 ya da 3 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Geçen sezonun bir bölümünü Watford'da kiralık olarak geçiren Tufan, bu hafta sonunda yeni Hull takım arkadaşlarına katılacak.

Ayrıca, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta sonunda Hull City kampına katılacağı kaydedildi.

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#Transfer#Ozan Tufan#Hull City

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