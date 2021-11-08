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Son Dakika: Ozan Tufan'ın maçında skandal olay! Sakatlığı umursamayıp golü atınca...

#Ozan Tufan#Watford#Arsenal
Son Dakika: Ozan Tufanın maçında skandal olay Sakatlığı umursamayıp golü atınca...

Arsenal'in Watford'u 1-0 mağlup ettiği Premier Lig maçında, tepki çeken bir olay yaşandı. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın sakatlandığı pozisyon sonrası topu Watford'a geri vermeyip golü bulan Arsenal, sert tepkilerin odağında kaldı.

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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'un Arsenal ile deplasmanda oynadığı Premier Lig maçında skandal bir olay yaşandı.

Ev sahibi Arsenal, Emile Smith Rowe'un 56. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken, ev sahibi ekip Aubameyang'ın ayağından 36. dakikada penaltı kaçırdı.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın 62 dakika oynadığı maçta, Arsenal'i öne geçiren golden önce yaşanan durum konuk ekibin tepkisine neden oldu.

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TOPU TACA ATMALARINI BEKLEDİLER ANCAK...

Golden önce Ozan Tufan, Arsenal'den Lokonga ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Konuk ekipte Danny Rose topu dışarı gönderdi ve Ozan Tufan'ın tedavisi yapıldı. Milli oyuncunun tedavisi tamamlandıktan sonra Watford, centilmenlik gereği Arsenalli futbolcuların topu kendilerine atmasını bekledi ancak Arsenalli oyuncular oyuna devam etti.

Arsenal'in devam etmesiyle pozisyon almaya çalışan ancak başarılı olamayan Watfordlu oyuncular, Smith Rowe'un golüyle yenik duruma düştü. Watford cephesi, golden hemen önce bir de Maitland-Niles'ın Sarr'a faul yaptığı yönde itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

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RANIERI'DEN TEPKİ

Yaşanan bu iki pozisyona da Watford cephesinden sert tepki gelirken, teknik direktör Claudio Ranieri konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Golden önceki faul nedeniyle topu dışarı attığımızda, herkes topun geri verilmesini bekledi" diyen Ranieri, "Bu eylemde saygı yoktu. O durumda bir centilmenlik olması gerekiyor. Danny Rose, Moussa Sissoko, herkes 'Hey, topu geri ver!' dedi ancak bu olmadı. Sonra topu geri kazandık, Sarr ile kontraya çıkmaya çalışırken ancak faul yapıldı. Bu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

ARTETA OYUNCULARINI SAVUNDU

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da yaptığı açıklamada, "Ranieri bana bu olaydan bahsetti. Bizim kadar dürüst bir takım olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir niyet yok. Hareketi görmedim ama bir şey olduysa özür dilerim. Biz her zaman doğru şekilde rekabet ediyoruz. En dürüst biziz. Bazı zamanlar saf bile olabiliyoruz. Bu olayda kendimize avantaj sağlamak gibi bir niyetimiz olmadığına eminim" diye konuştu.

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#Ozan Tufan#Watford#Arsenal

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