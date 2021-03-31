Son Dakika: Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi! Düğününden görüntüler...

2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la bu akşam evlendi.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la başkan Koç'un şahitliğinde dünya evine girdi. Çırağan Sarayı’nda kıyılan nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu oldu.

Düğüne çiftin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı

FENERBAHÇE’DEN 19.07 AYAR ALYANS



Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."