Son Dakika: Ozan Tufan, Rojin Haspolat düğününden görüntüler
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile bu akşam düzenlenecek törenle dünya evine giriyor.
2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la bu akşam evleniyor.
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la başkan Koç'un şahitliğinde dünya evine girecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu olacak.
Düğünden detaylar gün boyu bu sayfada olacak.