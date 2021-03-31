MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Ozan Tufan, Rojin Haspolat düğününden görüntüler
GeriFutbol Son Dakika: Ozan Tufan, Rojin Haspolat düğününden görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ozan Tufan, Rojin Haspolat düğününden görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Ozan Tufan, Rojin Haspolat düğününden görüntüler

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile bu akşam düzenlenecek törenle dünya evine giriyor.

2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la bu akşam evleniyor.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la başkan Koç'un şahitliğinde dünya evine girecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu olacak.

Düğünden detaylar gün boyu bu sayfada olacak.

7
Milli maç akşamı kına gecesinden fotoğraflar
Milli maç akşamı kına gecesinden fotoğraflar
10
Fenerbahçenin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor İşte o ilk adım...
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor! İşte o ilk adım...
12
İşte Fenerbahçede Ozan Tufanı uçuran melek
İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı uçuran melek



 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi