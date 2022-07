Son dakika: Ozan Tufan resmen Hull City'de! Fenerbahçe de açıkladı, sözleşme süresi...

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

HULL CITY'DEN VIDEOLU TANITIM!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City de Ozan Tufan'ın transferini video ile duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda taraftarlara seslenen Ozan Tufan; "Herkese merhaba, bugün Hull'daki ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmaktan çok gururluyum. Ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmek için buraya geldim. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor olacak. Herkese selamlar." dedi.

ACUN ILICALI: ARAMIZA HOŞ GELDİN OZAN

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da Ozan Tufan'ın transferi sonrası şu mesajı paylaştı:

Milli futbolcumuz Ozan Tufan’ın kulübümüze transferinin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun yeteneklerine ve futbol kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Bu yolda bizimle beraber yürümeyi seçtiği için çok mutluyuz. Aramıza hoş geldin Ozan.

🤳 Great to have you with us, @Ozan!

#hcafc pic.twitter.com/kee5j4BMgM