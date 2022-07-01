Son dakika: Ozan Tufan resmen Hull City'de! Fenerbahçe de açıkladı, sözleşme süresi...

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Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

HULL CITY'DEN VIDEOLU TANITIM!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City de Ozan Tufan'ın transferini video ile duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda taraftarlara seslenen Ozan Tufan; "Herkese merhaba, bugün Hull'daki ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmaktan çok gururluyum. Ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmek için buraya geldim. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor olacak. Herkese selamlar." dedi.

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ACUN ILICALI: ARAMIZA HOŞ GELDİN OZAN

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da Ozan Tufan'ın transferi sonrası şu mesajı paylaştı:

Milli futbolcumuz Ozan Tufan’ın kulübümüze transferinin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun yeteneklerine ve futbol kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Bu yolda bizimle beraber yürümeyi seçtiği için çok mutluyuz. Aramıza hoş geldin Ozan.

ÖZİL İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sezonun ilk yarısında Watford formasıyla yalnızca 7 Premier Lig maçına çıkan Ozan Tufan, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'ye geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu Watford formasını 9 resmi maçta giydi, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'de bir türlü tutunamayan Ozan Tufan, Premier Lig tecrübesinin ardından yeni bir başlangıç için yeniden Sarı-lacivertli takıma geri döndü ancak bu dönüşte de başarı sağlanamadı. Ozan Tufan ve Mesut Özil, 24 Mart günü yapılan resmi açıklamayla kadro dışı bırakıldı.