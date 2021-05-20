Son Dakika: Ozan Tufan Premier Lig'e, Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye - Transfer haberleri

Spor Arena / Süleyman ARAT - Son iki sezondur Fenerbahçe’nin ve milli takımın jokeri durumundaki Ozan Tufan’ın rotasının Premier Lig’e doğru çevrildiği iyice netleşirken, yerine düşünülen oyuncular arasında Dorukhan Toköz ismi öne çıkıyor.

Crystal Palaca ve Leicester City’in uzun süredir radarında olan yıldız oyuncunun milli takım formasıyla boy göstereceği Euro 2021 maçlarından sonra bu iki veya devreye girebilecek diğer kulüpler arasından tercihini yapıp imzayı atması bekleniyor.

CENTİLMENLİK ÖN PLANDA

Ozan Tufan’ın gidişiyle Emre Belözoğlu’nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz’e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.

KENDİSİ DE SÖYLEDİ

Bu arada Ozan yaklaşık 2 ay önce A Milliler’in Letonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Oynamak istediğim lig; Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir” sözleriyle Ada’da oynamak istediğini net olarak ifade etmişti.

KAFASINA SERGEN YALÇIN SOKMUŞ

2018 yılında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılarak Dereağzı’na alt yapıyla antrenmanlara yollanan Ozan Tufan’a o dönem A.Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın kucak açmıştı.

O dönem 22 yaşındaki Ozan Tufan’ın kafasına Premier Lig’i hedef olarak sokan Sergen Yalçın’ın onu bu şekilde motive ettiği ve İngiltere’ye gidebilmesi için mutlak suretle kendini toparlayıp milli takıma yükselmesi gerektiğini öğütlemişti. Ozan’ın yeni rotasında hedefe ulaşması için İngiltere’nin A.B dışındaki ülkeler için koyduğu kritere uygun olmak büyük önem taşıyordu.

Bilindiği gibi İngiliz Federasyonu Premier Lig'e transfer için ‘Oyuncunun kendi ülke milli takımlarının maçlarında yüzde 75 oynama, o ülkenin milli takımın dünya sıralamasında ilk 70’te olması’ şartı bulunmakta.

Alanyaspor’da yeniden milli takıma seçilen ve bir daha milli takımı bırakmayan Ozan Tufan böylece artık müthiş çıkışını Premier Lig'le taçlandırmaya hazır hale gelmişti.

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