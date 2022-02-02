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Son Dakika: Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor | Transfer Haberleri

#Fenerbahçe#Ozan Tufan#Fenerbahçe Ozan Tufan
Son Dakika: Ozan Tufan Fenerbahçeye dönüyor | Transfer Haberleri

Sezon başında Watford'a gönderilen Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor! Milli futbolcu sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

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İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı lacivertliler, eski oyuncusunun geri dönüşüyle ilgili Watford ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’nin Watford’a kiraladığı Ozan Tufan bugün 14’te İstanbul’da olacak.

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WATFORD'UN KÜME DÜŞME İHTİMALİ BULUNUYOR

Watford, kiralama bedeli olarak sarı lacivertli kulübe 2 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak.

Sözleşmeye göre; Watford küme düşerse zorunlu satın alma ortadan kalkıyor ve isteğe bağlı opsiyona dönüşüyor.

Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşma mevcut şartlarla geçerliliğini sürdürecek. Kulübün kümede kalması durumunda Ozan, 7 milyon euro bonservis ücretiyle resmen Watford oyuncusu olacak.

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İSMAİL KARTAL OZAN TUFAN'I ISRARLA İSTEDİ

Ligde kötü günler geçiren ve küme düşme hattında bulunan Watford'un bu durumu sonrası Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın isteğiyle Ozan Tufan hamlesinde bulundu.

Orta sahada Sosa, Gustavo gibi yaş ortalaması yüksek isimlere sahip olan sarı lacivertliler, bu bölgedeki dinamizmi de artırma amacında.

Son Dakika: Ozan Tufan Fenerbahçeye dönüyor | Transfer Haberleri

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BABA OLDU

2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde baba olmuştu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ozan Tufan, sosyal medya hesabından oğlunu kucağına alarak yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

”Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz.”

OZAN TUFAN'IN MACERASI

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi. Sergen Yalçın dönemi burada iyi bir çıkış yakalayan Ozan, yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

Bu sezon başı Watford'un yolunu tutan Ozan'ın buradaki macerası 5 ay sürdü.

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