Son Dakika: Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Watford ile sözleşmedeki küme düşme detayı...

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İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Fenerbahçe'nin Watford ile anlaşmasının ardından Ozan Tufan bugün 14:10 sularında İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan milli futbolcu, aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Kısa bir süre önce baba olan Ozan Tufan'ın İstanbul'a yalnız gelmesi de dikkat çekti. Ozan'ın eşi Rojin ve çocukları Aren Kuzey, İngiltere'de kaldı.

WATFORD'UN KÜME DÜŞME İHTİMALİ VE SÖZLEŞMEDEKİ 'ZORUNLU OPSİYON' MADDESİ...

Watford, kiralama bedeli olarak sarı lacivertli kulübe 2 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak.



Sözleşmeye göre; Watford küme düşerse zorunlu satın alma ortadan kalkıyor ve isteğe bağlı opsiyona dönüşüyor.

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Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşma mevcut şartlarla geçerliliğini sürdürecek. Kulübün kümede kalması durumunda Ozan, 7 milyon euro bonservis ücretiyle resmen Watford oyuncusu olacak.

İSMAİL KARTAL OZAN TUFAN'I ISRARLA İSTEDİ

Ligde kötü günler geçiren ve küme düşme hattında bulunan Watford'un bu durumu sonrası Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın isteğiyle Ozan Tufan hamlesinde bulundu.

Orta sahada Sosa, Gustavo gibi yaş ortalaması yüksek isimlere sahip olan sarı lacivertliler, bu bölgedeki dinamizmi de artırma amacında.

"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

Kasım ayında bir röportaj veren Ozan Tufan, Premier Lig'in zorluğuna vurgu yapmış ve ilginç ifadeler kullanmıştı.

Futbolun İngiltere'de tempolu oynandığına vurgu yapan Ozan, "Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna." diye konuşmuştu.

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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BABA OLDU



2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde baba olmuştu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ozan Tufan, sosyal medya hesabından oğlunu kucağına alarak yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

”Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz.”

OZAN TUFAN'IN MACERASI

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi. Sergen Yalçın dönemi burada iyi bir çıkış yakalayan Ozan, yeniden Fenerbahçe'ye döndü.

Bu sezon başı Watford'un yolunu tutan Ozan'ın buradaki macerası 5 ay sürdü.