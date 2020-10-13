Son dakika | Ozan Korkut'tan Fatih Terim sözleri! "Başkan olduğumda Terim’e daha fazla yetki vermek istiyorum"

TRT Radyo'ya konuşan Ozan Korkut, "Fatih Terim çok tecrübeli bir Galatasaraylı. Başkan olduğumda kendisine teknik direktörlüğünün yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ’de de yetki vermek istiyorum. Hocaya finansal durumu açıklamak lazım, bunda uzlaşmak lazım. Fatih Terim sadece bizim için bir hocadan fazlasıdır. Paralı başkan değil güçlü başkan önemli. Galatasaray’ın içinden gelen, doğru tespitleri yapan ve en iyi ekibe sahip olan başkan güçlü başkandır." dedi.



Cengiz yönetimini başarılı bulmadığını belirten Korkut, "Mevcut yönetimin yönetimi devraldıklarından bugüne kadar kazanılan yaklaşık 130 milyon avroluk gelire rağmen borcun arttığı görülmektedir.



Ozan Korkut: "Mustafa Cengiz yönetimini başarılı bulmuyorum, yönetimi bu yüzden ibra etmedim. Genel kurulda 3 farklı madde söyledim:

- Galatasaray'ın ilkeleri ve hakları iyi temsil edildi mi? Bu manada bir başarısızlık var.

- Seçimden önce söylenen projelerin kaçı yapıldı? 30’a yakın projeden sadece birkaçı yapıldı. Gelir yaratılmazsa transfer olmaz.

- Bize çizilen gelecek planı nedir? Bu maddeler yeterli olmadığı için ibra etmedim. Kimseyi yıpratmak için değil yanlışları düzeltmek için söyledim." diye konuştu.



Korkut sözlerine şöyle devam etti: "Önceliğim seçim değil mali genel kurul. Yönetim istediği zaman seçim kararı alabilir. Bu benim kontrolümde değil. Ama öncelikle mali genel kurulun yapılması lazım. Durum tespiti yapmak gerekiyor. Durumu net olarak anlayalım. Neler yapabileceğimizi görmemiz lazım. Bu pandemi döneminde mali genel kurul stadyumda yapılabilir. Son mali genel kurul 700 kişiyle yapılmıştı. Hava koşullarına göre Sinan Erdem Spor Salonu’nda da yapılabilir. Önceliğim Galatasaray’ın iyiliği."

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