Son Dakika: Ozan Kabak'tan kötü haber! Hocası açıkladı... Geri dönüyor...

Haberin Devamı

Türkiye - İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, Schalke 04'e geri dönüyor.

22 yaşındaki milli futbolcu, sezonun kalan kısmında sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak ve kiralık olarak oynadığı Norwich City'de forma giyemeyecek.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Burnley maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Norwich City Teknik Direktörü Dean Smith, milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğunu söyledi.

51 yaşındaki çalıştırıcı, "Ozan Kabak, Schalke 04'e geri dönerek orada tedavi görecek. Çünkü sezonun geri kalanında forma giymesini engelleyecek ciddi bir sakatlığı var." dedi.

Ozan Kabak, 29 Mart'ta İtalya ile oynanan milli maçta sakatlanıp oyuna devam edememişti.