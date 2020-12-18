MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ozan Kabak'ın takımı Schalke'de teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verildi!
GeriFutbol Son Dakika | Ozan Kabak'ın takımı Schalke'de teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ozan Kabak'ın takımı Schalke'de teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Ozan Kabak'ın takımı Schalke'de teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verildi!
Abone Olgoogle-news

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Bundesliga ekibi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04 yönetiminin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti. Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

Son Dakika | Ozan Kabakın takımı Schalkede teknik direktör Manuel Baumun görevine son verildi

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle