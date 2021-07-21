Son Dakika: Ozan Kabak'a Premier Lig'den talip çıktı - Transfer haberleri

Bonservisi Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak'ı, Patrick Vieira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Crystal Palace'ın istediği iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre; Chelsea'den defans oyuncusu Marc Guehi'yi transfer eden Crystal, kadroda derinlik oluşturmak için Ozan Kabak'ı da almak istiyor.

Haberde ayrıca, Crystal Palace'ın Ozan'ı transfer edebilmek için birçok kulüple rekabet halinde olduğu belirtilirken Kabak'ın düzenli fırsatlar verildiğinde Premier Lig'de gelişebileceğine de vurgu yapıldı.

Liverpool, geçen sezon 13 maçta görev verdiği Ozan'ın 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmamış ve RB Leipzig'den Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmıştı.

Bundesliga'dan düşen Schalke'nin, üç yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Kabak için 10 milyon-12 milyon sterlin gibi çok daha düşük bir ücreti kabul edeceği belirtildi.