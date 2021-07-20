Son Dakika: Ozan Kabak transferinde flaş gelişme! Premier Lig'e gitmesi bekleniyordu ancak...

Spor Arena Dış Haber - Alman ekibi Schalke 04'ten ayrılacak olan Ozan Kabak'ın Premier Lig ekibi Leicester City'ye tansfer olacağı iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferine dair yeni gelişmeler yaşandı.

21 yaşındaki stoperin, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin Schalke'ye 9.5 milyon euro önerdiği ancak Alman ekibinin henüz yanıt vermediği belirtilmişti.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı duyurdu.

Schira'nın haberine göre; Ozan Kabak ile Fransız ekipleri Rennes ve Nice'in de ilgilendiği kadrolarına katmak için yoğun çaba harcadıkları kaydedildi.

SCHALKE'DEN İZİN ÇIKTI

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke, Ozan Kabak'a geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.