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GeriFutbol Son dakika: Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi!
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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi!

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Son dakika: Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maç haftasında oynanan 4 maç sonrasında haftanın 11'i belli oldu. Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabakj, 5 takım arkadaşıyla beraber haftanın 11'ine girdi.

Salı gecesi yeni takımı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig karşısına çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, gösterdiği performansla Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Ozan'ın yanı sıra Liverpool'dan 5 isim daha kadroya seçildi.

Jürgen Klopp ve İngiliz basını Ozan Kabaka hayran kaldı En beğendiği 3 isim...
Jürgen Klopp ve İngiliz basını Ozan Kabak'a hayran kaldı! En beğendiği 3 isim...

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu şekilde:

Kaleci: Alisson (Liverpool)
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Andrew Robertson (Liverpool)
Orta saha: Dahoud(Dortmund), Mane, Salah (Liverpool), Suso (Sevilla), Chiesa (Juventus)
Forvet: Mbappe (PSG), Haaland(Dortmund)

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Zirvedeki yeni Türk Ozan Kabak!

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