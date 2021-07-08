Son dakika: Ozan Kabak için Schalke'den transfer açıklaması

Schalke 04 sportif direktörü Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

Liverpool'un Ozan Kabak'ı kadroda tutmamaya karar verdiğini söyleyen Schröder; "Ozan Pazartesi günü tatilden dönecek ve takıma katılacak. Şu anda transfer piyasasında önemli bir ismi var ve transferinin kısa sürede gerçekjleşeceğini düşünüyorum. Kendisi de geleceği adına daha büyük rekabet içine girmek istiyor. Bu konu kısa sürede çözüme kavuşacaktır." dedi.

Schalke 04, geçen sezon Bundesliga'yı son sırada tamamlamış ve 2. lige düşmüştü.