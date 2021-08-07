Son Dakika: Ozan Kabak için İspanyol ekibi devrede! Transfer için ilk teklif...

Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren ve Premier Lig ekibinin bonservisini almaması nedeniyle Schalke 04'e geri dönen Ozan Kabak'ın transferinde hareketli günler yaşanıyor.

Bir başka Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olacağı konuşulan ancak somut bir gelişme yaşanmaması sonrası Alman ekibindeki çalışmalarına devam eden milli stoper için İspanyol devi devreye girdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği bilgiye göre Sevilla; milli futbolcu Ozan Kabak için Schalke 04'e 10 milyon euro bonservis teklif etti. Jules Kounde'nin Chelsea ile anlaşmak üzere olması sonrası savunmaya takviye yapmak isteyen Sevilla'nın ilk teklifini reddeden Schalke, Ozan Kabak için 15 milyon euro istedi.

Sevilla'nın, Schalke'nin bu talebini değerlendirmeye aldığı ve kısa süre içerisinde yanıt vereceği kaydedildi.

Schalke 04 ile 2024'e kadar sözleşmesi bulnan 21 yaşındaki Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 13 maça çıktı.