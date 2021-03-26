Son dakika: Oumar Niasse'nin yeni takımı belli oldu!

Oumar Niasse 2017 yılında 18 milyon Euro karşılığı gittiği Everton'dan geçen yaz ayrılmış ve kulüpsüz kalmıştı. 30 yaşındaki Senegalli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu ifade edildi.

Niasse 2014 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında Akhisar'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu. Niasse ile Galatasaray da bir dönem ilgilenmişti.

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