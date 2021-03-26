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GeriFutbol Son dakika: Oumar Niasse'nin yeni takımı belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Oumar Niasse'nin yeni takımı belli oldu!

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Son dakika: Oumar Niasse'nin yeni takımı belli oldu!

Bir dönem ülkemizde Akhisar Belediyespor forması giyen Oumar Niasse, İngiltere Championship ekibi Huddersfield'a transfer oldu.

Oumar Niasse 2017 yılında 18 milyon Euro karşılığı gittiği Everton'dan geçen yaz ayrılmış ve kulüpsüz kalmıştı. 30 yaşındaki Senegalli golcünün sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu ifade edildi.

Niasse 2014 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında Akhisar'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu. Niasse ile Galatasaray da bir dönem ilgilenmişti.

Son dakika: Oumar Niassenin yeni takımı belli oldu

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