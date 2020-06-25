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GeriFutbol Son dakika | Ortaya çıktı! Caner Erkin 250 bin TL'ye 'Fener Ol'muş...
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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Son dakika | Ortaya çıktı! Caner Erkin 250 bin TL'ye 'Fener Ol'muş...

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Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı menajeri Batur Altıparmak tarafından açıklanan Caner Erkin ile ilgili dikkat çeken bir Fenerbahçe detayı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan ancak Batur Altıparmak'ın 'Henüz hiçbir kulüple bir görüşme yapmadık.' dediği Caner Erkin'in Fenerbahçe için başlatılan 'Fener Ol' kampanyasına destek olduğu ortaya çıktı.

250 bin liralık destek

Erkin'in Fenerbahçe'ye yeniden dönüp dönmeyeceği tartışılırken ilginç bir detaya ulaşıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün geçen sezon başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına, geçmişte sarı lacivertli formayı giymiş bir çok futbolcu gibi Caner Erkin'in de destek verdiği öğrenildi. Erkin'in, kampanyaya 250 bin liralık bağış yaptı

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e mali nedenlerle yeni kontrat önerilmedi. Buna karşın Fenerbahçe'nin Erkin'e yıllık 1 milyon Euro önerdiği ve anlaşmanın sağlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe aynı şekilde, Gökhan Gönül'ü de gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

Taraftalar ikiye bölündü

Diğer yandan sosyal medyada Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceği haberlerine bazı sarı lacivertli taraftarlar tepki gösteriyor. Bu taraftarlar özellikle Erkin, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah beyazlı tribünün önünde diz çökerek selam verdiği pozu paylaşarak, "İstemiyoruz" diyor. Buna karşın, Erkin'in takıma büyük katkı sağlayacağını düşünenler de destek paylaşımları yapıyor. (Ajansspor)

Son dakika | Ortaya çıktı Caner Erkin 250 bin TLye Fener Olmuş...

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