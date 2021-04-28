Son Dakika: Orkun Kökçü, Milan yolunda! Transfer görüşmesi ortaya çıktı...

Spor Arena Özel | İtalyan devi AC Milan, Hakan Çalhanoğlu’ndan sonra bir başka Türk oyuncuyu daha renklerine katmak için harekete geçti.

İtalyan ekibinin gündeminde yer alan isim Feyenoord forması giyen 20 yaşındaki Orkun Kökçü’den başkası değil. Milano temsilcisi, Hollanda ekibiyle gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç orta saha oyuncusunu sezon sonunda renklerine katmak istiyor.

Bugün oyuncunun temsilcisiyle Milano’daki Bulgari Otel’de bir araya gelen yöneticiler transfere dair görüşme yaparak bilgi aldılar. Daha önce ismi Arsenal’le de gündeme gelen Orkun’un piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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