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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ordu Stadı'nın son durumu nasıl? Koltuklar takıldı mı?

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Son dakika | Ordu Stadı'nın son durumu nasıl? Koltuklar takıldı mı?
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2017 yılında temeli atılan Ordu Stadı'nda koltukların takılmaya başladığını bildirdi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, UEFA standartlarında yapılan 20 bin seyirci kapasiteli ve bir bölümü spor lisesi ile pansiyon olacak stat inşaatında incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve diğer ilgililerden bilgi alan Sonel, yeşil sahada bir süre kaleye şut çekti.

Sonel, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle yapılan yeni stadımıza yöremizin değeri ve efsanesi Orduspor'un renkleri mor-beyaz koltuklar takılmaya başlandı. Efsaneyi canlandırmak için biz de gereğini yapacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.

- Ordu Stadı

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere 554 araçlık otopark bulunuyor.

Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stat toplamda 90 bin metrekare üzerine kuruldu.

 

Son dakika | Ordu Stadının son durumu nasıl Koltuklar takıldı mı

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