Son dakika: Önder Karaveli, Adanaspor'da!

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli, Adanaspor ile anlaşmaya vardı.

Turuncu beyazlılar, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.