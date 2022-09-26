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Son dakika: Önder Karaveli, Adanaspor'da!

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#Önder Karaveli#Adanaspor#Spor Toto 1. Lig
Son dakika: Önder Karaveli, Adanasporda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 20:16

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli, Adanaspor ile anlaşmaya vardı.

Turuncu beyazlılar, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

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#Önder Karaveli#Adanaspor#Spor Toto 1. Lig

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