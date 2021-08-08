Son Dakika: Ömer Faruk Beyaz'a Stuttgart'ta lisans engeli! Hocası açıkladı...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Stuttgart ile sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz lisans krizi yaşıyor.

Henüz 18 yaşını doldurmayan genç milli oyuncunun, Almanya Bundesliga'nın kurallarına göre AB vatandaşı olmaması ve 18 yaşından küçük olması nedeniyle lisans çıkarılamadı.

Konu ile alakalı Alman basınına konuşan Stuttgart Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo, "Yaşanan bu durum, Ömer Faruk'un Bundesliga'nın ilk maçlarında ve Almanya Kupası maçlarında forma giyememesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2003 doğumlu olan Ömer Faruk Beyaz'ın 12 Eylül'de oynanacak Eintracht Frankfurt maçına kadar hiçbir resmi maçta oynayamayacağı ve sadece takımla antrenmanlara çıkacağı kaydedildi.