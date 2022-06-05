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Son dakika: Ömer Erdoğan'ın yeni takımı Kayserispor!

#Ömer Erdoğan#Kayserispor#Hatayspor
Son dakika: Ömer Erdoğanın yeni takımı Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'i 12. sırada tamamlayan Hatayspor'daki görevinden ayrılan Ömer Erdoğan'ın yeni takımı Yukatel Kayserispor oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yolların ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük görevine Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada; Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Hatayspor'un başında 2 sezonda toplam 85 maça çıkan Ömer Erdoğan, 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet almış, 1.50 puan ortalaması yakalamıştı.

ÖMER ERDOĞAN'IN HATAYSPOR'A VEDA MESAJI

Genç teknik adamın Hatayspor'a veda mesjı şu şekildeydi:

Sevgili Hataysporlular, Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ın teknik adamlığımın ilk senesinde, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan koskoca bir şehir takımını, kariyerinde hiç Süper Lig çalıştırmamış bir teknik adama inanıp bu güzide kulübü bana teslim etmesiyle büyük bir onur, büyük bir gururla bu değerli göreve başladım. Değerli Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz skordan bağımsız olarak her zaman ağabeyliğini, dostluğunu bize göstererek ülkemizde ender görülen bir teknik adam yönetim ilişkisine imza attılar, bu sebeple kendilerine şükranlarımı sunuyorum.2 yıldır birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimle çalışma fırsatı buldum, onlar gelişti biz de geliştik, bu kutsal yolda beraber yürüdük, beraber kader birliği yaptık hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Özellikle yoğun pandemi döneminde varını yoğunu koyarak çalışan sağlık ekibimize, bütün sezon emek veren malzemecilerimize, mutfak personelimize, idari personelimize sonsuz teşekkürler.En son olarak da bu şehrin birbirinden güzel insanlarına, Hatayspor sevdalılarına değinmek istiyorum, ilk günden itibaren sorgulamadan, yadırgamadan büyük bir sevgiyle ve saygıyla beni ve ekibimi bağrınıza bastınız, çok güzel skorlar, önemli galibiyetler aldık, bazen de üzücü hatta zaman zaman hayal kırıklığı yaratan skorlar aldık ancak; sizler medeniyetler şehrine yakışan karakterinizi şahsıma ve ekibime her daim gösterdiniz, hepinize sonsuz saygılarımı hurmetlerimi gönderiyorum.Evet şimdi veda zamanı, bu satırları yazarken tüm yaşanmışlıklar Film şeridi gibi geçen 2 güzel senenin özeti gibi beni üzse de birgün tekrar bulusabilmek için bugün ayrılma zamanı, üzerimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler buradan büyük bir minnet duygusuyla ayrılıyorum, bu şehir her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak ve Hatayspor Kulübü'nü her zaman hakkettiği en üst yerlerde göreceğiz sağlıcakla kalın.

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#Ömer Erdoğan#Kayserispor#Hatayspor

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