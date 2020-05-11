Son Dakika | Ömer Erdoğan'dan Galatasaray itirafı! 'Baskının kurbanıydım'

Spor Arena / İsmail ER - Futbola, doğup büyüdüğü Almanya’da başladı. Hikmet Karaman’ın isteğiyle 1998’de Erzurumspor’a transfer oldu. Sırasıyla Diyarbakır, G.Saray, Malatya ve Bursa formaları giydi. Bursa’nın tarihi şampiyonluğunda takım kaptanıydı. Şu sıralar 1. Lig ekibi Karagümrükspor’un teknik direktörlüğünü yapıyor. Ömer Erdoğan’dan bahsediyoruz... Milli formayı da giyen başarılı teknik adam, gençlere başarılı bir futbol kariyerinin anahtarı olarak disiplin, hedef ve mantaliteyi gösteriyor.

'Öncelikleri eğitim olmalı'

Genç futbolcu adaylarına seslenen Erdoğan, “Futbolu kısa yoldan zenginleşme aracı olarak görmesinler. Hedefleri zengin olmak, lüks arabalara binip lüks evlerde oturmak olmasın. İlk önce eğitimlerine önem versinler ki futboldan sonraki hayatta başladıkları yere dönmesinler. Bu işte başarılı olmanın ilk yolu aşk duymak, çok sevmek... İnsan aşkla bağlı olduğu bir şey için her şeyi yapar ama hedef kolay yoldan zenginlikse sefalet de kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle ilk önce işimizi seveceğiz, saygı duyup çalışacağız” dedi.

Bu isimler çok konuşulacak

Müsait olduğunda Fransa ve Portekiz’de futbolcu izlemeye gittiğini belirten Ömer Erdoğan, Karagümrük’ten Ramazan Civelek ve Fatih Kurucuk, Altınordu’dan Ravil Tagir, Bursa’dan Burak Kapacak, Eskişehirspor’dan Metehan Altunbaş, Samsunspor’dan Nurullah Aslan’ın ileride isimlerinden söz ettirecek isimler olduğunu belirtti. Erdoğan, ayrıca “Futbolcu üretemiyoruz. Üretememekle beraber olmayan paraları harcayıp koskoca şehir takımlarının yarınlarını ipotek altına alıyoruz. Bu sistemin değişmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Baskının kurbanıydım

Diyarbakırspor'daki performansıyla F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray’ın dikkatini çeken, Fatih Terim faktörü nedeniyle sarı kırmızılıları seçen Ömer, sarı kırmızılılardaki kariyerinin sadece 1 sezon sürmesiyle ilgili olarak “G.Saray gibi ülke futboluna ilkleri yaşatmış bir camianın parçası oldum. Ayrılış sebebime gelince... Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyorduk. Camianın hataya toleransı azdı ve maalesef ben de o süreçteki baskının kurbanı olarak ayrılmak zorunda kaldım” dedi.

'Beni en çok zorlayanlar...'

G.Saray formasıylı Kadıköy’de F.Bahçe’ye attığı golü unutamadığını belirtirten Erdoğan futbolculuk kariyerinde kendisini en çok zorlayan forvetlerin Fatih Tekke, Daniel Amokachi ve Valencia’lı Aduriz olduğunu belirtti.

'Aldığım en büyük hediye..'

Bursaspor'da kazandığı şampiyonluk sonrası aldığı en büyük hediyenin, yıllar geçse bile kentte ‘En büyük kaptan Ömer Erdoğan’ tezahüratlarıyla karşılanmak olduğunu belirten Erdoğan “Benim için dünyadaki en önemli olgu itibardır” dedi. Milli futbolcu, şampiyon kadro ile ilgili de “Her şeyden önce bir bütündük. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam bize iyi bir hava getirdi. İdmana 3000 kişi geldiğini bilirim. Böyle olunca da kimse parayı düşünmedi, armayı ve bayrağı en yukarıda tutmayı şiyar edindi ve başarı geldi” diye konuştu





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