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GeriFutbol Son Dakika: Ömer Erdoğan, Boupendza'nın transferini resmen duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 21:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ömer Erdoğan, Boupendza'nın transferini resmen duyurdu

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Son Dakika: Ömer Erdoğan, Boupendza'nın transferini resmen duyurdu

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ismi Fenerbahçe ile de anılan Boupendza'nın yurt dışından bir takıma satıldığını açıkladı.

Ömer Erdoğan, Süper Lig'de oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Birçok takımla anılan Boupendza'nın Türkiye dışından bir takımla anlaştığını belirten Ömer Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." dedi.

Son Dakika: Ömer Erdoğan, Boupendzanın transferini resmen duyurdu

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