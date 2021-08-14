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Son Dakika: Ömer Erdoğan, Boupendza'nın transferini resmen duyurdu
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ismi Fenerbahçe ile de anılan Boupendza'nın yurt dışından bir takıma satıldığını açıkladı.
Ömer Erdoğan, Süper Lig'de oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.
Birçok takımla anılan Boupendza'nın Türkiye dışından bir takımla anlaştığını belirten Ömer Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." dedi.
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