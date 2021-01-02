Son Dakika | Omar Elabdellaoui'nin doktoru konuÅŸtu! Son durumu...

Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgiliÂGalatasaray doktoru Prof. Dr. Yener Ä°nce ve Prof. Dr. Vedat Kaya'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

Yener Ä°nce: Omar yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi tatsÄ±z bir kaza geÃ§irdi. KardeÅŸimize ve camiamÄ±za geÃ§miÅŸ olsun diliyoruz. Omar'Ä±n tedavi olduÄŸu iki hastaneye de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Burada TÃ¼rkiye'nin en iyilerinden olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Vedat hocamÄ±z hastayÄ± karÅŸÄ±layan doktorlardan. Onlar yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Omar'Ä± karÅŸÄ±ladÄ±lar. HocamÄ±zla girdik yeni yÄ±la. Onlara teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. OlayÄ±n olduÄŸu andan beri geceli gÃ¼ndÃ¼zlÃ¼ burada kendisi.

BugÃ¼n bir iÅŸlem yaptÄ±k Omar'a. Planlanan bir iÅŸlem. Ben oyuncunun ne zaman dÃ¶neceÄŸiyle ilgili sorular oluyor. Bizim Ã¶nceliÄŸimiz oyuncunun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Ä°yileÅŸmesini saÄŸlamak. Ne zaman oynayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz bile. Bir de Ã§irkin iddialar konuÅŸuluyor ortalÄ±kta. Bunlara itibar edilmemesini diliyoruz. Hastanede Ã§ok deneyimli bir ekibimiz var.

Prof. Dr. Vedat Kaya ise ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu;

Ä°lk Ã¶nce, durumu deÄŸerlendirdikten sonra medikal tedaviye baÅŸladÄ±k. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 4'te bitti mÃ¼dahalemiz.Â BugÃ¼n, daha Ã¶nce yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir mÃ¼dahalede bulunduk. Bundan sonra rehabilitasyonu iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir adÄ±m daha var ama gidiÅŸata gÃ¶re bunlar deÄŸiÅŸebilir.

GÃ¶rme olarak saÄŸ gÃ¶zde bÃ¼yÃ¼k bir toparlama var. SaÄŸ gÃ¶zde bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶lÃ§Ã¼de toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek iÃ§in bir iÅŸlem yaptÄ±k. Åžu ana kadar her ÅŸeyin Ã§ok iyi gittiÄŸini sÃ¶yleyebilirim. GÃ¶rme muhakkak etkilenir bu durumdan. SaÄŸ gÃ¶z, sol gÃ¶ze gÃ¶re biraz daha kÃ¶tÃ¼ durumda.

ABDURRAHÄ°M ALBAYRAK: ''SAÄžLIK BAKANIM KONUYLA YAKINDAN Ä°LGÄ°LENÄ°YOR''

Son olarak sÃ¶z alan Abdurrahim Albayrak ise ''Hepimiz yeni yÄ±la Omar ile birlikte hastanede girdik. Herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Az Ã¶nce SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca aradÄ±. Onu da doktorla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼m. SaÄŸlÄ±k BakanÄ±m konuyla yakÄ±ndan ilgileniyor. BakanlÄ±k gerekli iÅŸlemleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Onun iÃ§in doktorlarla geniÅŸ bir konuÅŸma yaptÄ±lar.''

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