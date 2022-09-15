Son Dakika: Omar Elabdellaoui Olympiakos'a geri dönüyor!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek yollarını ayırdığı Omar Elabdellaoui, eski takımı Olimpiakos'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, eski kaptanı Omar Elabdellaoui ile gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydetti. 30 yaşındaki futbolcuyla imza aşamasına gelindiği belirtildi.

Öte yandan aynı haberde, Olympiakos'un bonservisi elinde olan Omar Elabdellaoui'nin transferi konusunda aceleci olmadığının altı çizildi. 30 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri, 1 milyon 300 bin Euro.

LILLESTROM İLE İDMANLARA ÇIKIYOR

Galatasaray'dan gönderildikten sonra kulüpsüz kalan ve şu an Norveç ekibi Lillestrom ile antrenmanlara çıkan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da yaşadığı durum için, "Sezon öncesinde kulüp ve teknik direktörle konuştum ve birkaç teklif aldığımı söyledim. Bana hiçbir yere gitmediğimi ve takımda kalacağımı söylediler. Sonra menajerime Galatasaray'da kalacağımı söyledim. Bir yıl daha sözleşmem vardı ve rahattım. Transfer dönemi kapanmadan önce yeni direktör geldi ve bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Ardından 3 hafta kadar önce teknik direktör ile konuştuğumda durum tamamen farklıydı" dedi.

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"3 TANE YÜKSEK MAAŞLI SÖZLEŞME REDDETTİM"

Futbol kariyerine devam etmek ve oynamak istediğini söyleyen deneyimli oyuncu, yeni kulüp bulma konusunda bir endişesi olmadığını dile getirdi ve, "En azından 3 kulübü reddettiğimi düşünürsek, yeni kulüp bulma konusunda endişeli değilim. 3 tane yüksek maaşlı sözleşme teklifi oldu ama konu bu değil. Hangi fırsatlara sahip olduğumu göreceğim ve ondan sonra karar alacağım. Stresli değilim" diye konuştu.

Norveçli futbolcunun reddettiği üç kulüpten ikisinin Dinamo Moskova ve AEK olduğunu ortaya çıktı.