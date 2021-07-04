Son Dakika: Olympique Marsilya, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma’da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.
Roma'da üç sezon geçiren Cengiz Ünder, geçen sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralanmıştı. Ada temsilcisinde tüm kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, iki gol atmıştı.
Cengiz Ünder'in "çok yönlü, dinamik, teknik, bire birde etkili" ifadeleriyle anlatıldığı açıklamada, yıldız oyuncunun uyum sağladıktan sonra takıma büyük katkı sağlayacağı aktarıldı.
İtalyan basınında çıkan iddialara göre, Marsilya'ya imza atan Cengiz'in sözleşmesinde 8 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Öte yandan Cengiz Ünder, Fransız ekibinde 17 numaralı formayı giyecek.
Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi 😁🇹🇷— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021
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